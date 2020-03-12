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Türkiye, İzmir, Çeşme, Spor

Çeşme'de triatlon heyecanı

Dünyanın önde gelen triatlon etkinliklerinden Ocean Lava'nın ilk kez düzenlenecek Türkiye ayağı, İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleşecek.

12.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:04
Çeşme'de triatlon heyecanı

Dünyanın önde gelen triatlon etkinliklerinden Ocean Lava'nın ilk kez düzenlenecek Türkiye ayağı, İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleşecek. 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde dünyanın dört bir yanından triatlon sporcularının ve ailelerinin ağırlanacağı etkinlik, Çeşme'ye önemli katkılar sağlanacak.


Yüzme, bisiklet ve koşunun tek bir kişi tarafından peşi sıra yapılması nedeniyle dünyanın en zorlu sporlarından biri olarak kabul edilen triatlon heyecanı İzmir'de yaşanacak. Triatlonda dünyanın önde gelen etkinlikleri arasında kabul edilen Ocean Türkiye ayağı, 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde Çeşme'de gerçekleşecek. Etkinlik, İzmir Valiliği himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonunun katkıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.


Erhan Günay: "Valilik olarak gerekli tüm tedbirleri alacağız"


Öte yandan, Ocean Lava Türkiye etkinliğinin tanıtım toplantısı yapıldı. Tanıtım toplantısının açılışında söz alan İzmir Vali Yardımcısı Erhan Günay, "Ocean Lava Türkiye organizasyonunu, bölgemizdeki spor turizmini geliştirme ve yaygınlaştırma açısından önemli bir etkinlik olarak görüyoruz. Dolayısıyla başta sporcuların güvenliği olmak üzere, gerekli tüm tedbirlerin Valiliğimizce eksiksiz yerine getirilmesi hususunda hassasiyet göstereceğimiz aşikardır" dedi.


Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, toplantıda yaptığı konuşmada, "Çeşme, Türkiye'deki turizm destinasyonlarının en büyüğü ve böyle büyük organizasyonlar yapmaya alışık bir kent. Çeşme'nin sadece deniz, kum, güneş değil, aynı zamanda kültür, sanat ve spor kenti olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.


İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu ise, "İzmir'i sporun başkenti yapmak adına gerekli tüm girişimleri destekliyoruz. Ocean Lava Türkiye'nin de bu misyona sahip olduğu inancındayız. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" açıklamasında bulundu.


İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, büyükşehir belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını ifade etti.


Her yıl toplam 12 bin civarında sporcu katılıyor


Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Türkiye Triatlon Federasyonu olarak Ocean Lava Türkiye organizasyonun gerek spor camiamıza gerekse ülkemizin tanıtıma çok büyük fayda sağlayacağının bilincindeyiz" derken, alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden birini Türkiye'ye getirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Ocean Lava Türkiye Proje Direktörü Alper Şensan, "Dünyanın her yerinden birçok güzellikleri ile yakından tanınan Çeşme, bu kez de triatlon ile sporun başkenti haline gelecek. Triatlon, dünyanın en zor sporlarından biri. Sporcular yalnızca kendi sınırlarını zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda doğayla çetin bir mücadeleye de giriyor" diye aktardı.


Alper Şensan'ın Ocean Lava etkinliğini tanıttığı sunumun ardından, katılımcılar basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aralarında Belçika, İspanya ve Güney Afrika'nın da olduğu ülkelerde düzenlenen Ocean Lava, Türkiye ile birlikte 14 ülkeye ulaştı. 24 yarışlık global bir triatlon etkinliği olan Ocean Lava'ya her yıl toplam 12 bin civarında sporcu katılıyor. Ocean Lava Orta Mesafe de, sporcular 1,9 kilometre yüzüp 90 kilometre pedal çevirdikten sonra 21,1 kilometre koşuyor. Ocean Lava Sprint Mesafe parkuru ise 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşuyor.


Ocean Lava etkinliğinin Türkiye ayağına katılım başvurusu, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren www.oceanlavaturkey.com adresi üzerinden yapılabilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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