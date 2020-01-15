Çeşme'de teknenin batmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

15.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:46

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek isterken fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili organizatör olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu A.G. (45), tekneyi kullanan O.K. (42) ve Y.Ç. (29), Ö.K. (50), F.T. (52), M.A'nın (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Çeşme Adliyesine gönderildi.

Bu arada, tekneyi kullanan O.K'nin olaydan sonra yüzerek karaya çıktığı ve kurulanmak için ateş yaktığı sırada yakalandığı öğrenildi.

"Çocukları kapalı bölmeye kapatmışlar"

Gözaltına alınan tekne kaptanı O.K'nin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlının, teknenin kapasitesinden fazla düzensiz göçmenin binmesi nedeniyle battığını söylediği, o gün olayda hayatını kaybeden 8 çocuğu da denize düşmemeleri için kapalı bölmeye kapattıklarını, tekne alabora olduktan sonra çocukların bu bölümde boğulduklarını söylediği öğrenildi.

Ayrıca, tekne sahibinin tekneyi Aliağa ilçesinde 16 bin lira bedelle sattığı ve parayı havaleyle aldığı, satış işlemlerinin de yapılmadığı belirlendi.

Düzensiz göçmenlerin de polis kontrol noktalarında yakalanmamak için teknenin bulunduğu koya 2'şerli ve 3'erli gruplar halinde getirildikleri ifade edildi.

Bu arada, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G ve 2 şüpheliye daha önce insan kaçakçılığı organizatörü oldukları iddiasıyla işlem yapıldığı kaydedildi.



Olay

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 11 Ocak'ta, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 8 kişi kurtarılmıştı.

Soruşturma kapsamında tekne sahibi, kaptan, düzensiz göçmenleri evlerinde barındıranlar ile bu kişilerden alınan parayı saklayan ve havale eden şüphelilerin de aralarında bulunduğu biri Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA