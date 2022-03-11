Çeşme'de teknelerden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı - Haberler

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Çeşme'de teknelerden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çeşme'de teknelerden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi Yıldızburnu'nda, teknelerden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan 2 zanlı, Konak ilçesinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İzmir'in Çeşme ilçesi Yıldızburnu'nda, teknelerden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan 2 zanlı, Konak ilçesinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Yıldızburnu'nda bağlı olan teknelerden; iki adet tekne motoru, iki akü ve bir televizyon çalındı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayı üzerine çalışma başlatırken, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan İ.B.'yi yakaladı. Şüpheliyi sorgulayan ekipler, aldıkları bilgi üzerine çok sayıda suç kayıtları bulunan A.B. ve B.K.'yı da gözaltına aldı. İki kişi, İzmir'in Konak ilçesinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan iki kişi, emniyete götürüldü. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Konak, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Haberler

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