Çeşme'de tatile seçim molası

Uzun Ramazan Bayramı ile başlayan yaz tatili turizmin göz bebeği Çeşme'de doluluğu arttırırken, İstanbullu seçmenlerin tatile ara verip, oylarını kullanmak için İstanbul'a dönmeleri üzerine tatilci sayısında azalma yaşandı.

Ülke turizminin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çeşme, Türkiye'nin birçok bölgesinden tatilciyi ağırlarken, özellikle Alaçatı çok sayıdaki İstanbullu tatilcinin vazgeçilmezi haline geldi. Uzun Ramazan Bayramı tatili için Çeşme ve Alaçatı'ya gelen çok sayıdaki İstanbullu tatilci, bayram tatili bitmesine rağmen tatillerine devam etti. Gündüzleri Alaçatı Sörf Merkezi'nde sörf yaparak, beach clublarda, Alaçatı'nın koylarında ve ücretsiz halk plajı olan Ilıca Plajı'nda denize girerek serinleyen İstanbullu tatilciler, geceleri ise Alaçatı'nın tarih kokan evlerinin arasındaki dar sokaklarda bulunan mekanlarda, geç saatlere kadar eğlenmeyi sürdürdüler.

Otellerin doluluk oranı düştü

Ancak 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi nedeniyle, demokratik haklarını kullanarak oy kullanmak için tatile ara veren İstanbullu tatilciler, hafta başından itibaren Çeşme'den ve Alaçatı'dan ayrıldılar. İstanbullu tatilcilerin seçim nedeniyle İstanbul'a dönmeleri üzerine, butik otel ve turistik otellerin dolulukları da düştü.

CHP 7 otobüs kaldırıyor

Öte yandan, yaz tatilinde çalışmak için Çeşme'ye gelen çok sayıdaki İstanbul seçmeni ile ulaşım sıkıntısı yaşayan İstanbullu da, CHP Çeşme İlçe Örgütü'nün sağladığı 7 otobüsle bugün saat 21.00'de, Ilıca Garajı'ndan İstanbul'a hareket edecek.

"Temmuz'un ilk haftasından itibaren doluluğumuz yüzde 96"

Dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nın yanında yer alan bir otelin genel müdürlüğünü yapan Bilal Aşkar, İstanbul'daki seçimin Çeşme turizmine etkisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Çeşme'de yaz sezonu, bayram tatiliyle güzel başladı, ama İstanbul seçimleri bizi ciddi anlamda etkiledi. Özellikle bu hafta, İstanbullu misafirlerimizin ayrılmasıyla, doluluğumuz oldukça düştü. İstanbullu misafirlerimiz, demokrasinin bir gereği olan seçimlerde oylarını kullanmak için, tatillerinden vazgeçip, İstanbul'a döndüler. Seçimin hemen ardından, kendi otelimiz için söylemem gerekirse, Temmuz ayının ilk haftasından itibaren doluluğumuz yüzde 96'yı buluyor. Bu da gösteriyor ki, bu ivmede gidersek, herhangi bir handikap yaşamazsak, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları iyi geçecek. Geçen yıl olduğu gibi turizmi Ekim ayına da sarkıtabilirsek, turizmci açısından iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA