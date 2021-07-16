Çeşme'de tatilci yoğunluğu başladı
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Çeşme'de tatilci yoğunluğu başladı

Çeşme'de tatilci yoğunluğu başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasına dakikalar kala tatillerini İzmir'in Çeşme ilçesinde geçirmek isteyen vatandaşlar, İzmir-Çeşme Otoyolunun Alaçatı gişelerinde yoğunluğa neden oldu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasına dakikalar kala tatillerini İzmir'in Çeşme ilçesinde geçirmek isteyen vatandaşlar, İzmir-Çeşme Otoyolunun Alaçatı gişelerinde yoğunluğa neden oldu.

Tüm yurtta olduğu gibi 9 günlük Kurban Bayramı tatilini sahillerde geçirmek isteyen vatandaşlar, İzmir'de de trafikte yoğunluk oluşturdu. İzmir-Çeşme Otoyolunun Alaçatı gişelerinde normalin üzerinde bir araç yoğunluğu gözlendi.

Sıcak havaya rağmen 24 saat görevinin başında olan polis ekipleri de, tatilini Çeşme'de geçirmek isteyen vatandaşlara asayiş uygulaması yaptı. Alaçatı gişelerinde oluşturulan kapama noktasında vatandaşlara genel asayiş uygulamasının yanı sıra, Covid-19 durumları sorgulandı. Tatilcilerin araçlarına ise görevli trafik polisleri tarafından sorgulama yapıldı.

BAYRAMDA NÜFUS 1,5 MİLYONA DAYANACAK

Normal nüfusu 50 bin civarında olan gözde turizm noktalarından Çeşme'nin Kurban Bayramında yaklaşık 1,5 milyon kişiyi ağırlaması bekleniyor. 9 günlük bayram tatilinde ise Çeşme'deki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

(Ali Gözeten - Muhammet İsa Atagöz - Salih Yılmazsoy/İHA)

Çeşme'de tatilci yoğunluğu başladı
Çeşme'de tatilci yoğunluğu başladı
Çeşme'de tatilci yoğunluğu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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