Çeşme'de tatil yapan Ukraynalı mankenin 'darp' iddiasına polisten soruşturma (2) 'KENDİMİZİ İLGİNÇ BİR KARALAMA KAMPANYASI İÇİNDE BULDUK'Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un, Çeşme'de gittikleri plaj işletmesinde güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia etmesinin ardından beach sahibi Burak Beşer açıklama yaptı.

'KENDİMİZİ İLGİNÇ BİR KARALAMA KAMPANYASI İÇİNDE BULDUK'

Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un, Çeşme'de gittikleri plaj işletmesinde güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia etmesinin ardından beach sahibi Burak Beşer açıklama yaptı. Momo Beach sahibi Burak Beşer, "Bizde kendimizi ilginç bir karalama kampanyası içinde bulduk. Açıkçası çok şaşkınız. O yüzden açıklama yapma gereği hissettik. Olay işletmemizin dışında ve alakası olmayan yerde gerçekleşmiştir. Olay iki farklı misafir arasında olmuştur. Ne çalışanlarımızla ne de bizimle hiçbir alakası yoktur. İki farklı olay var. Bir tanesi tartışmadan ibaret, bu bizim bildiğimiz tarafı. Bilmediğimiz, buradan çıktıktan sonra. Kendisiyle burada tanıştık arkadaş gruplarıyla da burada tanıştık, defalarca geldiler hiçbirinde bir problem yaşamadılar. Geçen günkü olay bizi üzdü. Olan şeyi söylüyoruz, yalan söylemiyoruz görgü tanıkları şahitlerde var bizde hukuksal yollara başvuracağız." ifadelerini kullandı.

Tekin GÜRBULAK/İZMİR, -

Kaynak: DHA