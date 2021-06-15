Çeşme'de Tarla'dan Sofra'ya üretici pazarı
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Çeşme'de Tarla'dan Sofra'ya üretici pazarı

Çeşme'de Tarla'dan Sofra'ya üretici pazarı
Bültenler - Haberler | Güncel

Üreticiyi doğrudan tüketici ile buluşturmayı hedefleyen Çeşme Belediyesi "Tarladan Sofra'ya" projesi altında geçtiğimiz yıl kurduğu Üretici Pazarını yeniden hizmete açtı.

Çeşmeli üreticiler organik ürünlerini Çeşmeliler ile buluşturuyor. Taze meyve ve sebzelerin, geleneksel yöntemlerle üretilmiş tarhana, erişte, köy ekmeği, ev salçası, zeytinyağı, doğal bal, pekmez ve birbirinden lezzetli yöresel tatların zenginleştirdiği Çeşme Üretici Pazarı, üreticiden aracısız alışveriş yapma imkanı sunduğu ziyaretçilerine de önemli bir ekonomik avantaj sunacak.

Ilıca'da kurulan Üretici Pazarı'nı ziyaret ederek, üreticilere hayırlı işler dileyen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Her zaman üreticimizin yanında olacağız. Dalından koparılıp sofranıza gelen en taze ürünler için, Her Pazartesi ve Cuma üretici pazarımızı ziyaret etmeyi unutmayın" dedi.

"Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Son dönemde tarımda yaptığı projelerle adeta devrim yapan Oran, "Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Üretici Pazarımız ile üreticilerimizin hak ettiği gelire ulaşmalarına, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişmelerine, esnafımızın ise yüzünün gülmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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