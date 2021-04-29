Çeşme'de "tam kapanma" öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor
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Çeşme'de "tam kapanma" öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından İzmir'in Çeşme ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanmaya saatler kala uzun araç kuyrukları oluştu.

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından İzmir'in Çeşme ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanmaya saatler kala uzun araç kuyrukları oluştu.

İzmir kent merkezinde yaşanan yoğunluktan ilin turistik ilçeleri de etkilendi. Urla, Seferihisar, Foça ve Dikili ilçelerinin girişlerinde trafik yoğunluğu gözlendi.

Özellikle İstanbul'dan gelenlerin tercihi olan Çeşme'de de hem ilçe merkezinde hem de İzmir-Çeşme Otoyolu'nun çıkış noktalarında araç yoğunluğu oluştu.

Kapanma öncesinde bazı vatandaşlar denizin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 25 derecenin üzerinde seyrettiği ilçedeki Ilıca Plajı'nda birçok kişi denize girdi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgede denetimlerini artırdı.

Çeşme'de 'tam kapanma' öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor
Çeşme'de 'tam kapanma' öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor
Çeşme'de 'tam kapanma' öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor
Çeşme'de 'tam kapanma' öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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