Çeşme'de sahilinde, ölü inek bulundu İzmir'in Çeşme ilçesinde, telef olmuş haldeki bir inek kıyıya vurdu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, telef olmuş haldeki bir inek kıyıya vurdu.

Çeşme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deliklikoy sahilinde bir ineğin telef olduğunu gören çevredekiler durumu belediyeye bildirdi.

Belediyeye bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ineği denizden çıkardı.

Hayvanın bir gemiden düşmüş olabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA