Çeşme'de sahilinde, ölü inek bulundu
İzmir'in Çeşme ilçesinde, telef olmuş haldeki bir inek kıyıya vurdu.
14.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:32
İzmir'in Çeşme ilçesinde, telef olmuş haldeki bir inek kıyıya vurdu.
Çeşme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deliklikoy sahilinde bir ineğin telef olduğunu gören çevredekiler durumu belediyeye bildirdi.
Belediyeye bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ineği denizden çıkardı.
Hayvanın bir gemiden düşmüş olabileceği kaydedildi.
Kaynak: AA