Çeşme'de sahilde maskesiz ve mesafesiz eğlence İZMİR'in Çeşme ilçesine bayram tatili için gelenler sahilde sosyal mesafeye uymadan ve maske takmadan saatlerce eğlendi.

İZMİR'in Çeşme ilçesine bayram tatili için gelenler sahilde sosyal mesafeye uymadan ve maske takmadan saatlerce eğlendi.

Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda kişi, Ege ve Akdeniz'e akın etti. Oteller ve sahiller, tatilcilerle doldu. Tatilcilerin gittiği yerlerden biri de İzmir'in Çeşme ilçesi oldu. Çeşme'de sahillerde düzenlenen eğlencelerde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadı. Koronavirüse aldırmayan gençler saatlerce dipdibe eğlendi.

Kaynak: DHA