Çeşme'de polisten yoğun korona denetimi
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Çeşme'de polisten yoğun korona denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çeşme'de polisten yoğun korona denetimi

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlama kapsamında yoğun denetim gerçekleştirdi.

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Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlama kapsamında yoğun denetim gerçekleştirdi.

Covid-19 salgınının dünyada ve ülke genelinde artış göstermesi nedeniyle Çeşme'de de pandemi denetimleri yoğunlaştırıldı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3-4 Nisan (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, ana kavşaklarda, parklarda ve sahil kenarlarında yoğun denetim yaptı.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü'nün 22 ekip ve yaklaşık 150 personelle gerçekleştirdiği yoğun denetimlerde; 867 kişinin HES ve GBT sorgusu ile 617 aracın kontrolü yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde; 44 vatandaşa sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması ve 3 vatandaşa da maske takmaması nedeniyle tutanak tanzim edildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı yol uygulamalarında da 35 araca 27 bin lira para cezası kesilirken, arama kaydı olan 2 kişi de yakalandı.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde yaptığı yoğun denetimlerde, izolasyon tedbirlerine uymadığı tespit edilen 3 vatandaş hakkında da idari işlem başlatıldı. - İZMİR

Çeşme'de polisten yoğun korona denetimi
Çeşme'de polisten yoğun korona denetimi
Çeşme'de polisten yoğun korona denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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