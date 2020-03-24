Çeşme'de polis ekipleri yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor Çeşme'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

Çeşme'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

Alınan bilgiye göre ilçede 155'i arayarak yardım isteyen her gün ortalama 50 vatandaşın adreslerine ulaşan ekipler, tüm ihtiyaçları kısa sürede gideriyor.

Vatandaşların en fazla gıda ve ihtiyaç maddelerinin temini ve bankacılık işlemleri konusunda destek istediği belirtiliyor.

Öte yandan ilçede ekip otolarından yaşlılara sokağa çıkmamaları ve ihtiyaç halinde 155'i aramaları yönünde anonslar yapılıyor.

Kaynak: AA