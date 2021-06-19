Çeşme'de otluk ve makilik alanda yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çeşme'de otluk ve makilik alanda yangın

Çeşme'de otluk ve makilik alanda yangın
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Altınkum civarında çıktı. Otluk ve makilik alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 1 helikopter ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun uğraşları sonrası yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor. 


Çeşme'de otluk ve makilik alanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

Son dakika gündem: Şile'de kafeterya yangını - 1
Son dakika gündem: Şile'de kafeterya yangını - 1
Son dakika haberi: İzmir Valiliği, HDP İl binasındaki saldırıya ilişkin delillerin karartıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi
Son dakika haberi: İzmir Valiliği, HDP İl binasındaki saldırıya ilişkin delillerin karartıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi
HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi
HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Ataizi Merve Dizdar Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Şenol Güneş Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çeşme'de otluk ve makilik alanda yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 20:38:43. #1.14#

title