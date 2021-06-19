Çeşme'de otluk ve makilik alanda yangın

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Altınkum civarında çıktı. Otluk ve makilik alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 1 helikopter ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun uğraşları sonrası yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay