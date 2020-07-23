Çeşme'de oteller bayram rezervasyonlarını doldurdu
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Çeşme'de oteller bayram rezervasyonlarını doldurdu

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Çeşme'de Kurban Bayramı için rezervasyonun normalleşme sürecinde yüzde 50'ye ulaşması sektörü umutlandırdı.

23.07.2020 12:32 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:38

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Çeşme'de Kurban Bayramı için rezervasyonun normalleşme sürecinde yüzde 50'ye ulaşması sektörü umutlandırdı.

Ilıca, Pırlanta ve Altınkum'daki plajlarıyla, Alaçatı'daki butik otelleriyle tercih noktası olan İzmir'in Çeşme ilçesi, ince kumu, turkuaz denizi, rüzgarı ve eğlence kültürüyle turistleri cezbediyor.

Altın rengindeki plajları, mavi koyları, cumbalı taş evleri, sörf mekanları ve kaplıcalarıyla birbirinden farklı tatil seçeneklerini bir arada sunan İzmir'in Çeşme ilçesi normalleşme süreciyle yeniden hareketlendi.

Özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Çeşme, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.

Çeşme'deki otellerin neredeyse tamamı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sertifikalarını da aldı. Hijyen ve sosyal mesafeye özen gösterilen oteller, bu anlamda aldıkları önlemlerle de dikkati çekiyor.

"Şimdiye kadar vaka çıkmadı, güvenli bir bölgeyiz"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle sezona kötü başladıklarını ama kısa sürede beklentinin üstüne çıktıklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Kovid-19 talimatlarına harfiyen uyduklarını vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Normalleşme süreciyle beklentilerimiz yükseldi. Çeşme'de otellerimizin yüzde 90'ı açık, sertifikalarımızı aldık. Hafta sonları yoğunluğumuz arttı. Hafta içi biraz sıkıntımız var ve bunu da aşmaya çalışıyoruz. Otellerde izole olmak daha kolay. Çeşme'nin 55-60 kilometre sahili var, bunun 30 kilometresi plaj olarak kullanılabiliyor. Çeşme'de mevcut 28 bin yatak kapasitesinin hafta sonu önemli bölümü doluyor. Tesislerimizde şimdiye kadar herhangi bir vaka çıkmadı, güvenli bölgeyiz. Tatilcilerin bu anlamda gönül rahatlığıyla buraya gelebileceğini söyleyebiliriz."

Kurban Bayramı öncesi tatlı bir telaş yaşadıklarını hatırlatan Demir, bu dönemde bir yoğunluk bekledikleri için buraya gelmek isteyenlerin acele etmeleri gerektiğini vurguladı.

Avrupa ülkelerinin gurbetçilerle ilgili kararını da beklediklerini aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı'na yaklaşık 2 hafta olmasına rağmen yoğun talep var. Bayram rezervasyonunda yüzde 50'ye yakın doluluğumuz var. Bu aslında Kovid-19'dan dolayı yüzde yüz doluluğu ifade ediyor. Çünkü otellerimiz Kovid-19 standartları gereği yüzde 100 doluluğu kabul etmiyor. Bakanlığımızın sertifikasyon kurallarına bağlı olarak yüzde 60 civarında dolulukta kaldıkları için bu şekilde rezervasyon alıyoruz."

Yakup Demir, geçen hafta Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerini tanıtmak amacıyla Almanya'nın 7 kentinden davet edilen 35 turizm profesyonelini ağırladıklarını, Kovid-19'a karşı turizm sektöründe alınan tedbirleri yerinde görme imkanı bulan konukların büyük şaşkınlık yaşadığını aktardı.

Avrupa'da birebir görüştükleri kişilerin buraya gelmek istediğini ifade eden Demir, "Alman turizm profesyonelleri buraya hayran kaldı. Buranın Avrupa'dan daha güvenli olduğunu söylediler. Umarım bunu Avrupa basınına da yansıtırlar. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin seyahat kısıtlamalarını kaldırmasını bekliyoruz. Gelmek isteyen çok sayıda insan var. En azından ağustos ayında gurbetçileri bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Çeşme'de oteller bayram rezervasyonlarını doldurdu

Kaynak: AA

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