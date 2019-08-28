Çeşme'de ormanlık ve makilik alanda yangın (2)

28.08.2019 17:56

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı, turistik Alaçatı Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Davut CAN/İZMİR,

Kaynak: DHA