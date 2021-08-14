ÇEŞME'DE ORMAN YANGINI

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İZMİR'in Çeşme ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahalelerle yangın kısmen kontrol altına alındı.

Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerindeki ormanlık alanda bugün saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve 10 arazöz ile çok sayıda orman işçisi müdahaleye başladı. Havadan ve karadan müdahalelerle yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı