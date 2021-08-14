ÇEŞME'DE ORMAN YANGINI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇEŞME'DE ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahalelerle yangın kısmen kontrol altına alındı.

Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerindeki ormanlık alanda bugün saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve 10 arazöz ile çok sayıda orman işçisi müdahaleye başladı. Havadan ve karadan müdahalelerle yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

ÇEŞME'DE ORMAN YANGINI
ÇEŞME'DE ORMAN YANGINI
ÇEŞME'DE ORMAN YANGINI
ÇEŞME'DE ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ortaköy'de 8 katlı otel inşaatında yangın-1
Ortaköy'de 8 katlı otel inşaatında yangın-1
Son dakika haber: Çeşme'de orman yangını (1)
Son dakika haber: Çeşme'de orman yangını (1)
Yangın ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı
Yangın ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Deniz Akkaya Aytaç Şaşmaz
Spor Caner Erkin Hakan Reçber Abdullah Avcı Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÇEŞME'DE ORMAN YANGINI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 12:27:20. #1.15#

title