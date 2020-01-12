Çeşme'de ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı
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Çeşme'de ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 kişinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

12.01.2020 12:27 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:28
Çeşme'de ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı

'in ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 kişinin cenazesi İzmir morguna gönderildi. Düzensiz göçmenlerin denize açıldıkları koyda ise çocuklara ait ayakkabılar dikkat çekti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çeşme'de ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı
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