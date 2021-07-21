Çeşme'de nüfus 1 milyonu aştı; plajlardaki kalabalık havadan görüntülendi
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Çeşme'de nüfus 1 milyonu aştı; plajlardaki kalabalık havadan görüntülendi

Çeşme'de nüfus 1 milyonu aştı; plajlardaki kalabalık havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Çeşme plajları tıklım tıklım doldu, ilçedeki nüfus 1 milyonun üzerine çıktı.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Çeşme plajları tıklım tıklım doldu, ilçedeki nüfus 1 milyonun üzerine çıktı. Çeşme plajlarındaki yoğunluk havadan da görüntülendi.

Kurban Bayramı sebebiyle ilan edilen 9 günlük tatilde, vatandaşlar sahillere ve tatil beldelerine akın etti. Tatilin ilk günlerinde başlayan hareketlilik, Kurban Bayramı'nın da gelmesiyle artarak devam ediyor. Türkiye'nin en ünlü tatil beldelerinden Çeşme'de de tatilciler büyük bir yoğunluk oluşturdu. İlçedeki otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken bazı vatandaşlar kalacak yer bulmakta zorlanıyor. Vatandaşların en çok ilgi gösterdiği plajlardan biri olan dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nda da yoğunluk yaşanıyor. Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıktığı ve hissedilen sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı plajda vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazı vatandaşlar da plajda güneşlenmeyi tercih ediyor. Yerleşik 40 bin vatandaşın ikamet ettiği ilçede bayram tatili nedeniyle nüfus 1 milyonun üzerine çıkarken, plajlarda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Pandeminin ardından ilk tatil

Almanya'dan İzmir'e eşiyle birlikte tatile gelen Leyla Örtlek, yaklaşık 2 senedir pandemi sebebiyle tatile gidemediğini belirterek, "Her taraf açıldı. Biz de Türkiye'ye tatile geldik. İnşallah bir daha kapanma olmaz. Pandemi bitsin de insanlar özgürlüğüne kavuşsun. Memleketimiz ayrı bir güzel. Burası çok güzel, sıcak olduğu kadar da rüzgarlı" dedi.

Mehmet Örtlek ise normal şartlarda her sene tatile geldiklerini ancak pandemi nedeniyle 2 senedir gelemediklerini söyledi. Mehmet Örtlek, "Buraya da bir günlüğüne geldik, Gümüldür tarafından geliyoruz. Burada yer bulabilirsek burada kalacağız ama zor görünüyor" diye konuştu.

"Kimse kurallara uymuyor"

İstanbul'dan tatil için Çeşme'ye gelen Kemal Durma ise "İnsanlar bunaldı sonuçta, olması gerek şeyler bunlar. Bu yaz bu şekilde devam edecek ama yine normale dönmeyeceğiz gibi görünüyor. Vakalar yükseliyor, kimse kurallara uymuyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum, abim de Manisa da yaşadığı için buraya geldik. Kimse maske takmıyor. Bu şekilde vakalar artar. Tatil bölgelerinde önlem olarak bir şey yapılabileceğini düşünmüyorum. İnsanlar iç içeler. Çok şey yapılması gerekli ama kimse yapmıyor" ifadelerini kullandı.

Çeşme'de nüfus 1 milyonu aştı; plajlardaki kalabalık havadan görüntülendi
Çeşme'de nüfus 1 milyonu aştı; plajlardaki kalabalık havadan görüntülendi
Çeşme'de nüfus 1 milyonu aştı; plajlardaki kalabalık havadan görüntülendi
Çeşme'de nüfus 1 milyonu aştı; plajlardaki kalabalık havadan görüntülendi
Çeşme'de nüfus 1 milyonu aştı; plajlardaki kalabalık havadan görüntülendi
Çeşme'de nüfus 1 milyonu aştı; plajlardaki kalabalık havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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