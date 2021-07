Çeşme'de normalleşmenin ilk gününde yoğunluk

İZMİR'in Çeşme ilçesinde normalleşmenin ilk gününde hareketlilik yaşandı. Tatile gelen vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürdü.

Yaklaşık 1,5 yıldır süren kısıtlamalar bugün kaldırıldı. İzmir'in turizm cenneti Çeşme'de hareketlilik arttı, yoğunluğu oluşmaya başladı. Çeşme'de restoran işletmecisi Selim Akbaykal (39), kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte 21.00'den sonra ve pazar günleri hizmet verebilecekleri için mutlu olduklarını söyledi. Akbaykal, "Akşam servisi 20.00 gibi başlayarak 23.00'e kadar devam eden bir servis ancak 21.00'de kapatmak zorunda kalıyorduk. Kısıtlamaların kaldırılmasından çok memnunuz. Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için restoran kapalı oluyordu, paket servis yapıyorduk. Pazar günleri de hizmet vereceğiz. Havalar Çeşme'de çok güzel. Plajlar ve oteller dolu. Bu durum da bizim işlerimize olumlu bir şekilde yansıyor. O açıdan güzel bir yaz geçireceğimizi düşünüyorum. Tüm personelimiz aşı oldu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz" dedi.

'EN GÜZEL HİZMETİ VERMEYE HAZIRIZ'Vatandaşların kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Çeşme'de yoğunluk oluşturmaya başladığını ifade eden Alaçatı Çarşısı esnafından Ahmet Bağcı (60), "Yasaklar uygulandığında esnaf olarak zor zamanlar yaşadık ama artık bütün yasaklar kaldırıldı. Esnafın yüzü gülsün, huzurlu bir şekilde çalışsın istiyoruz. Bütün Türkiye'yi Alaçatı'ya bekliyoruz en güzel hizmeti vermeye hazırız. Yoğunluk yavaş yavaş başlıyor. Bugünden sonra yoğunluk daha da artacaktır. Gelen vatandaşlar huzurlu bir şekilde Çeşme'ye geldiklerini ifade ediyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına özellikle uymaya devam ediyoruz" dedi.Arkadaşlarıyla tatil için Çeşme'ye geldiklerini söyleyen Ebubekir Çınar (21) ise, "Arkadaşlarımızla dışarıya çıktık. Uygulanan kısıtlamalardan sonra dışarıda olmak ve sosyalleşmek hepimize iyi geldi. Dışarıda vakit geçirmeyi özlemişiz. Yetkililer virüs konusunda gerekli önlemleri aldı, tedbirleri kontrol etmeye devam ediyor. Geceden çadır kurduk. Bulunduğumuz alanda 150'ye yakın kişi vardı. Yoğunluk başladı" diye konuştu.Tuncay Genç (37) de çalışanlarıyla birlikte denize geldiklerini belirterek, şunları söyledi"Pandemiden dolayı insanların düzeni tamamen değişmişti. Şimdi yavaş yavaş düzelmeye başladı. Ben de inşaat şirketinde faaliyet gösteriyorum. Elemanlarımızla birlikte çalışmaya başlamadan önce denize geldik. Hiçbir yere çıkamıyorduk. Moral olsun istedik. Sezon başladığı için çok mutluyum."Tatil yapabilmek için kısıtlamaların kaldırılmasının ardından soluğu Çeşme'de aldıklarını söyleyen Cem Höndöl (30) de, "Halk kendini dışarıya attı her şey çok güzel. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Herkes çok mutlu. 1 Temmuz 'dan dolayı her yer açıldı. Akşamları kafeler, parklar da daha uzun süre açık kalacak. Her yer cıvıl cıvıl olacak. Olması gereken de buydu zaten. İnsanları aşı olmaya davet ediyorum. En önemlisi bu. Şu anda bulunduğumuz Ilıca Plajı'nda sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenmiş durumda. Bizler de bu kurallara uygun bir şekilde tatilimizi geçirmek istiyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.Aşı olanların sayısının artmasıyla normalleşme sürecinin hız kazandığını söyleyen vatandaşlardan Batuhan Beyazıt (40) ise, "Mutluyum kendi adıma. Çok sıkılmıştık. Evlere tıkıldık kaldık. Hayat normale dönsün, İnsanların işleri bozuldu onlar da düzelsin istiyoruz. Aşı işini de özellikle son iki ayda çok güzel çözdük. İnşallah ekim gibi tamamen kurtuluruz diye umuyoruz. Düğün için gelmiştik. Çeşme güzel, seviyoruz. İki gün daha kalıp tatil yapalım istedik" ifadelerini kullandı.

