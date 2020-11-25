Çeşme'de mor balonlar gökyüzüne salındı
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Çeşme'de mor balonlar gökyüzüne salındı

25.11.2020 17:29 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:34
Çeşme'de mor balonlar gökyüzüne salındı

Çeşme Kadın Dayanışma Derneği (ÇEKADER) Başkanı Nermin Ekinci ve dernek üyesi kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü nedeniyle gökyüzüne mor balonlar saldı.

Çeşme Kadın Dayanışma Derneği (ÇEKADER) Başkanı Nermin Ekinci ve dernek üyesi kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü nedeniyle gökyüzüne mor balonlar saldı.

Çeşme Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Nermin Ekinci, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. "Kadına yönelik şiddete hayır" pankartı açılarak, mor balonlarla, pandemi önlemleri nedeniyle az sayıda kadının katılımıyla yapılan basın açıklamasında, dernek başkanı Ekinci, "Dünyanın oluşumundan bu yana beraberiz ve doğanın bu dengesini bozmak kimsenin haddi değil. Biz birlikte olmayı, varlığımızı idame ettirmeyi, saygı duymayı öğreneceğiz ve öğreteceğiz" dedi.

Dernek Başkanı Ekinci, basın açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bütün canlılara yetecek nefes varken bunu kimsenin yok etmesine izin veremeyiz. Sayın yetkililer, sadece kadın olduğu için şiddete uğrayan ve ölen kadınlar adına duyun sesimizi. Biz eşiz, biz anneyiz, biz ablayız, biz kız kardeşiz, biz kız evladıyız, biz büyükanneyiz, biz kız arkadaşız, Biz olmadığımızda siz hep eksik olacaksınız. Anlamıyor musunuz? Üstelik dünyaya gelirken eşit şartlarda alıyoruz o ilk nefesi, kadından doğarken. Çocukluğu, gençliği, yaşlılığı beraber yaşamak istiyoruz. Mutlu olacaksak, üzüleceksek, savaşacaksak hepsini beraber yapmak istiyoruz. Bunu öğretinceye kadar da biz kadınların mücadelesi hiç bitmeyecek."

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Dernek üyesi kadınlar, basın açıklamasının ardından mor balonları, bundan 60 yıl önce Dominik Cumhuriyeti'nde yaşayan ve tarihe 'Kelebekler' olarak geçen üç kız kardeş olan Mirabel kardeşler anısına gökyüzüne saldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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