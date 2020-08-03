Çeşme'de maske ve sosyal mesafe denetiminde ceza Çeşme'de maske ve sosyal mesafe denetiminde cezaİZMİR'in Çeşme ilçesinde, Kurban Bayramı'nın iki ve üçüncü günlerinde beach club, restoran, bar ve müzik yayını yapan eğlence mekanlarında yapılan maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyulup, uyulmadığına yönelik denetimlerde 51 işletme ve 107...

Çeşme'de maske ve sosyal mesafe denetiminde ceza

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Kurban Bayramı'nın iki ve üçüncü günlerinde beach club, restoran, bar ve müzik yayını yapan eğlence mekanlarında yapılan maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyulup, uyulmadığına yönelik denetimlerde 51 işletme ve 107 kişiye toplam 280 bin lira para cezası kesildiği bildirildi.

İzmir'in turizm cenneti ilçesi Çeşme'de Kurban Bayramı'nda polisin denetimleri arttırıldı. İlçedeki 300 polise takviye olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli 200 poliste takviye olarak görevlendirildi. Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev'in koordinasyonunda bayramın ikinci ve üçüncü gününde ilçedeki beach club, restoran, bar ve müzik yayını yapan eğlence mekanlarında maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına yönelik denetimler yapıldı. Çeşme ilçe merkezi başta olmak üzere Dalyan, Aya Yorgi, Ilıca, Çiftlikköy, Ovacık, Alaçatı'daki 24 saat esasına göre yapılan denetimlerde, maske takmayan kişiler ile sosyal mesafeye uyulmayan işletmelere ceza yağdı. İki gündeki denetimlerde 51 işletme ve 107 kişiye toplam 280 bin lira para cezası kesildi. İşletmelerin resmi evrakları da denetimde kontrol edildi.

Polisin, sezonun başladığı Haziran ayından bu yana yaptığı denetimlerde de maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan kişi ve işletmelere yönelik yaptığı denetimlerde 500'ün üzerinde para cezası kesildiği bildirildi.

Kaynak: DHA