Çeşme'de maske takmayanlara ceza yağdı
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Çeşme'de maske takmayanlara ceza yağdı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılan denetimlerde maske takmadıkları için 98 kişiye toplam 88 bin 200 lira ceza kesildi.

Çeşme'de maske takmayanlara ceza yağdı
07.08.2020 18:01 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:42

İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılan denetimlerde maske takmadıkları için 98 kişiye toplam 88 bin 200 lira ceza kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 381 iş yeri denetlenirken, kurallara uymayan 4 işletmeye 12 bin 600 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Öte yandan ilçe genelinde yapılan denetimlerde maske takmayan 98 kişiye toplam 88 bin 200 lira idari işlem yapıldı. Ekipler sıkı denetimin hafta sonu da devam edileceğini bildirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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