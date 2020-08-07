Çeşme'de maske takmayan 98 kişiye para cezası İzmir'in Çeşme ilçesinde maske takmayan 98 kişiye, 88 bin 200 lira ceza kesildiği bildirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde maske takmayan 98 kişiye, 88 bin 200 lira ceza kesildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle devam eden denetimlerde 381 iş yeri denetlendi ve kurallara uymayan 4 işletmeye 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Maske takmayan 98 kişiye de toplam 88 bin 200 lira cezai işlem yapıldı. Denetimlerin hafta sonu da devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA