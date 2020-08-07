Çeşme'de maske takmayan 98 kişiye para cezası
İzmir'in Çeşme ilçesinde maske takmayan 98 kişiye, 88 bin 200 lira ceza kesildiği bildirildi.
07.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:20
İzmir'in Çeşme ilçesinde maske takmayan 98 kişiye, 88 bin 200 lira ceza kesildiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle devam eden denetimlerde 381 iş yeri denetlendi ve kurallara uymayan 4 işletmeye 12 bin 600 lira ceza kesildi.
Maske takmayan 98 kişiye de toplam 88 bin 200 lira cezai işlem yapıldı. Denetimlerin hafta sonu da devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA