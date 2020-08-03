Çeşme'de maske takmayan 116 kişiye 104 bin lira ceza kesildi İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimlerinde 116 kişi ile 32 işletmeye ceza uygulandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimlerinde 116 kişi ile 32 işletmeye ceza uygulandı.

Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşayan ilçede çok sayıda polis ekibinin katılımıyla başta eğlence merkezleri olmak üzere iş yerlerinde denetim ve kontrol yapıldı.

Özellikle maske ve sosyal mesafe kurallarına yönelik kontrollerin yapıldığı denetimde maske takmayan 116 kişiye toplam 104 bin 400 lira idari para cezası uygulandı, 32 is¸letmeye sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle toplam 100 bin 800 lira para cezası kesildi.

Kontrollerde 617 kis¸iye GBT sorgusu yapılırken 6 aranan şüpheli yakalandı.

İlçe genelinde yapılan trafik denetimlerinde de 619 araç kontrol edildi, 265 araca ceza işlemi uygulandı, 8 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA