07.08.2019 18:11

Çeşme'de makiler alanda çıkan yangın, 15 hektarda etkili oldu

İZMİR'in Çeşme İlçesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında 15 hektarlık alan zarar gördü.

Bugün öğle saatlerinde Kutlu Aktaş Barajı yakınlarındaki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler makilik alana sıçradı. Orman söndürme ekiplerinin 4 helikopter, 6 arazözle sürdürdüğü çalışmalarda, yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 15 hektarlık alan zarar gördü.

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Taylan YILDIRIM/ İZMİR (DHA)



Kaynak: DHA