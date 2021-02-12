Çeşme'de lodos ve hotumda vinç devrildi, evlerin çatısı uçtu: 16 yaralı (3)
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Çeşme'de lodos ve hotumda vinç devrildi, evlerin çatısı uçtu: 16 yaralı (3)

12.02.2021 01:56 | Son Güncelleme: 12.02.2021 02:00
Çeşme'de lodos ve hotumda vinç devrildi, evlerin çatısı uçtu: 16 yaralı (3)

VALİ KÖŞGER BÖLGEDE INCELEMELERDE BULUNDUİzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle birçok iş yeri ve araçlar zarar gördü.

VALİ KÖŞGER BÖLGEDE INCELEMELERDE BULUNDU

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle birçok iş yeri ve araçlar zarar gördü. Meydana gelen hortumda vincin devrelmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger felaketin yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Köşger, incelemelerin ardından açıklama yapan Vali Köşger, hortumun araçları yerinden kaldırıp, binaların üzerinden savurduğunu kaydetti. 

'DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DE GÖRÜLMEMİŞ BİR VAKA YAŞANDI'Daha önce Türkiye'de görülmemiş bir vaka yaşandığını ve Alaçatı'da tahribatın çok olduğunu belirten Vali Köşger, şunları söyledi:

"Bugün saat 21.30-22.00 sıralarında Çeşme ilçemiz Alaçatı Mahallemizde ciddi bir hortum, daha önce Türkiye'de İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum, şimdi sahayı da gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgesinde 8-10 aracı havaya kaldırıp binaların üzerinden aşındırıp, diğerlerinin üzerine atmış. Oldukça, fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor. Ayrıca Alaçatı Port'ta bir vinc devrilmesi sonucu şantiyenin üzerine orada 16 civarında çalışan işçi vatandaşımız, hafif şekilde yaralandı. Birisi Ege Üniversitesi'ne Ege'ye sevk edildi. Onun dışındakiler burada ayakta tedaviyle taburcu edildiler. Ayrıca şimdi geçeceğimiz yamaç evleri bölgesinde, konutlarda hasar olduğu anlaşılıyor. Hasarın boyutunu iyi anlayabilmemiz için sabahın olması gerekiyor. Burada kaymakamımız, belediye başkanımız, itfaiye,AFAD ekipleri burada. İhtiyaç duyulan bütün ekipler seferber edildi. Ayrıca Urla ilçemizde de ciddi bir dolu, hasarı var. 700'e yakın sera hasar görmüş durumda, epeyce arazide hasar olduğu anlaşılıyor. Onlarla ilgili tespit sabah yapılacak."

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, -


Çeşme'de lodos ve hotumda vinç devrildi, evlerin çatısı uçtu: 16 yaralı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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