Çeşme'de lodos ve hotumda vinç devrildi, evlerin çatısı uçtu: 5 yaralı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan lodos ve ardından oluşan hortumda hortumda, konteyner ve vinç direği devrildi, bazı evlerin çatıları ise uçtu.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan lodos ve ardından oluşan hortumda hortumda, konteyner ve vinç direği devrildi, bazı evlerin çatıları ise uçtu. Vincin devrilmesiyle çevreye yalılan metal parçalırının isabet ettiği 5 kişi yaralandı.

Çeşme'de akşam saatlerinde etkisinı arttıran fırtına ve lodos bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Ardından bölgede oluşan hortum nedeniyle birçok araç ve iş yerinde hasar meydana geldi. Alaçatı Port bölgesindeki inşaat alanında ise hortum nedeniyle vinç ve işçilerin kaldığı belirtilen konteyner devrildi. Metal yığınlarının çevrede dağılması nedeniyle 5 işçinin yaralandığı belirtildi.Bölgede ekipler, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMAÖte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Paylaşımda, "Çeşme Alaçatı Port bölgesinin inşaat alanında, aşırı yağış ve fırtınayla birlikte meydana gelen hortumda, konteyner ve vinç direği devrildi, bazı evlerin çatıları ise uçtu. Yaralı vatandaşlarımız var. Ekiplerimiz olay yerinde, gereken çalışmaları yapıyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK