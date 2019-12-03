Çeşme'de korkutan yangın
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Çeşme'de korkutan yangın

Çeşme'nin Musalla Mahallesi'nde, akşam saatlerinde çıkan yangın korkuttu.

03.12.2019 02:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 02:57
Çeşme'de korkutan yangın

'nin Musalla Mahallesi'nde, akşam saatlerinde çıkan yangın korkuttu.


Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Musalla Mahallesi 1041 sokaktaki bir evin üçüncü katında meydana geldi. İkametten dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesi Müdürlüğü bağlı 2 itfaiye aracı intikal etti. Mahallede korku dolu anların yaşanmasına sebebiyet veren alevler, itfaiye ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahale sonucu kontrol altına alınırken, yangının çıkması üzerine evde bulunan vatandaşların dışarıya çıkmış olmaları, olası bir yaralanma ya da can kaybını engelledi.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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