Çeşme'de kısıtlamada kapsamında sadece beş ceza kesildi
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Çeşme'de kısıtlamada kapsamında sadece beş ceza kesildi

Çeşme, dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince sakinliğini korurken, Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri sadece bir işyerine ve dört kişiye para cezası uyguladı.

Çeşme'de kısıtlamada kapsamında sadece beş ceza kesildi
27.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:03

Çeşme, dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince sakinliğini korurken, Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri sadece bir işyerine ve dört kişiye para cezası uyguladı.

Korona virüs salgını mücadelesi nedeniyle uygulanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasına Çeşmeliler uyarken, yoğun güvenlik önlemleri alan ve denetlemelerini yoğunlaştıran Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dört gün süresince sadece bir işyerine kapalı olması gerektiği halde açtığı için ve dört vatandaşa da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150'şer lira para cezası kesti.

Çeşme çarşısı ve binlerce insanın omuz omuza dolaştığı Alaçatı sokaklarında sadece polis memurları ve bekçiler devriye görevi yaparken, Alaçatı'nın tarihi taş evlerinin teraslarına ve çatılarına çıkan bazı vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarmaya çalıştı. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk iki günü, Ramazan ayının başlaması nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için market ve bakkallar, saat 09.00-14.00 arasında açık kaldı. Vatandaşlar, ihtiyaçlarını, kendilerine en yakın bakkal ve marketlerden karşıladı. Son iki gün ise bakkal ve marketler de kapalı kaldı. Dört günlük süre içerisinde Çeşme Belediyesi ve Vefa Çalışma Grubu ekipleri, vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşıladı. Çeşme Belediyesi ve fırınlar, vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını evlerine kadar götürerek karşılarken, Ramazan ayının başlamasıyla pideleri de vatandaşlara ulaştırdı. Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü koordinesinde Çeşme Belediyesi Barınak ve Veteriner İşleri ekipleri, hayvansever dernekleri özel izin verilen gönüllüler, Çeşme genelinde dört gün boyunca sokak hayvanlarını besledi. Öte yandan kayıtlı tarım ve hayvan üreticileri de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldukları için tarlalarında üretim faaliyetlerini sürdürüp hayvanlarını besledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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