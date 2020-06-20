Çeşme'de kısıtlama dinlemediler denize girdiler
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Çeşme'de kısıtlama dinlemediler denize girdiler

İZMİR'in Çeşme ilçesinde bazı vatandaşlar, kısıtlamanın uygulandığı saatlerde denize girerek güneşin ve sahilin tadını çıkardı.

Çeşme'de kısıtlama dinlemediler denize girdiler
20.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:28

İZMİR'in Çeşme ilçesinde bazı vatandaşlar, kısıtlamanın uygulandığı saatlerde denize girerek güneşin ve sahilin tadını çıkardı.İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'LGS ve YKS tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelge ile Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü saat 09.00 ile 15.00, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı 27 Haziran'da 09.30-15.00, 28 Haziran'da ise 09.30-18.30 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Turistik kent Çeşme'de kısıtlama saatlerinde bazı vatandaşların kurallara uymadığı görüldü. Ilıca Plajı'na gelen bazı vatandaşlar, dakikalar boyunca kumsalda güneşlenirken, kimileri denize girip serinledi. Kısıtlamanın olduğu o saatlerde, denizin ve güneşin tadını çıkarttı.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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