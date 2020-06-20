Çeşme'de kısıtlama dinlemediler denize girdiler İZMİR'in Çeşme ilçesinde bazı vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde denize girdi.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde bazı vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde denize girdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'LGS ve YKS tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelge ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü saat 09.00 ile 15.00, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı 27 Haziran'da 09.30-15.00, 28 Haziran'da ise 09.30-18.30 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Turistik kent Çeşme'de, kısıtlama saatlerinde bazı vatandaşların kurallara uymadığı görüldü. Ilıca Plajı'na gelerek kısıtlamayı ihlal edenler, dakikalar boyunca kumsalda güneşlenip, denize girdi.

Kaynak: DHA