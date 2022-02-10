Çeşme'de karaya vurmuş bir ceset bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çeşme'de karaya vurmuş bir ceset bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çeşme'de karaya vurmuş bir ceset bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesinde, göçmene ait olduğu düşünülen, karaya vurmuş bir erkek cesedi bulundu.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, göçmene ait olduğu düşünülen, karaya vurmuş bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Boyalık Plajı yakınlarında kıyıya vurmuş bir cesedi görenler hemen durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Cesedin 35-40 yaşlarında, deniz üzerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan siyahi bir göçmene ait olduğu tahmin edilirken, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Çeşme'de karaya vurmuş bir ceset bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İzmir, Çeşme, 112, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title