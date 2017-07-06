Çeşme'de Karakolluk Oldu, Bodrum'da Sahne Aldı

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde karıştığı trafik kazası nedeniyle karakolluk olan Yıldız Tilbe, Bodrum'da sahneye çıkarak sevenleri ile buluştu.



Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de bir trafik kazasına karışan ve karşı tarafla hararetli bir tartışma içerisine girerek karakola giden Yıldız Tilbe, Bodrum'a gelerek sahneye çıktı. Gümbet Barlar Sokağı'ndaki Pasha Club'ta sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Yıldız Tilbe'yi yaklaşık 1500 kişi izledi. 'Aşkım Aşkım' isimli parçası ile sahneye çıkan ve daha sonra 'Aşkımı Sakla' ve 'Delikanlım' isimli parçaları ile konserine devam eden Tilbe, dansları ile yine dikkat çekti. Bütün parçalara eşlik eden hayranları cep telefonları ile Tilbe'nin bol bol fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Sahneye siyah ipli bir badi ve ışıltılı uzun bir etek ile çıkan Tilbe'nin kollarındaki yara izleri de dikkat çekti. Kendisini izlemeye gelenlere iyi eğlenceler dileyen Tilbe, gece boyunca istek şarkıları seslendirmeye çalıştı. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan şarkıcı, sevenlerine oldukça keyifli anlar yaşattı. - Bodrummuğla