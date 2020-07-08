Çeşme'de 'karakılçık buğdayı' hasadı başladı
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Çeşme'de 'karakılçık buğdayı' hasadı başladı

Çeşme Belediyesi 2 bin yıllık ata tohumu karakılçık buğdayını yeniden hayata geçirdi. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Çeşme'nin bereketli topraklarında boy veren kadim buğday Karakılçık buğdayının ilk hasadını yaptı.

Çeşme'de 'karakılçık buğdayı' hasadı başladı
08.07.2020 09:08 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:12

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde atalık tohum karakılçık buğdayını yaygınlaştırma projesine destek veren Çeşme Belediyesi kaybolmaya yüz tutmuş karakılçık buğdayını yeniden toprakla buluşturdu. İthal tohum yerine yerel tohum üretmek ve buğday üreticilerine destek sağlamak için serpilerek toprakla buluşan karakılçık buğdayının hasadı başladı.

500 dönümlük alanda karakılçık buğdayı üretiliyor

"Başka bir tarım mümkün" diyerek karakılçık buğdayını 60 üreticiye ücretsiz dağıtan Çeşme Belediyesi karakılçık buğdayı hasadını başlattı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'da biçerdövere binerek tarlada hasat yaptı. Çeşme'de bu yıl ilk kez 500 dönümlük alanda üretilen karakılçık buğdayı hasat edilerek ekmek ve un olarak tüketici ile buluşacak.

"Altın sarısı başaklar alın teriyle harman oldu"

Çeşme'nin bereketli topraklarında boy veren yerli karakılçık buğdayını bayram sevinciyle hasat ettiklerini dile getiren Başkan Oran, "Emeğimizi ve umudumuzu ektiğimiz toprağımızda hasat zamanı geldi. Çeşme'nin verimli toprakları ve güneşinde olgunlaşan altın sarısı başaklar alın teriyle harman oldu. Geçtiğimiz yıl 60 üreticimize ücretsiz olarak dağıttığımız atalık karakılçık buğdayının ilk hasadını yapmamın mutluluğunu yaşıyoruz. Çeşme'de 500 dönüm alanla üretilen karakılçık buğdayını her yıl daha fazla yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

"Paylaşmayı, bölüşmeyi ve dayanışmayı büyüterek sürdüreceğiz"

Sürdürülebilir tarım ile toprağın bereketini arttırmak için çalışmalara devam edileceğini belirten Başkan Oran, "Yerel sürdürülebilir kalkınmanın ve gıda egemenliğinin önemini bu dönemde çok daha iyi anlıyoruz. Paylaşmayı, bölüşmeyi ve dayanışmayı büyüterek sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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