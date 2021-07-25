Çeşme'de kanalizasyon taştı
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Çeşme'de kanalizasyon taştı

Çeşme'de kanalizasyon taştı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kanalizasyon suyunun taşması sonucu cadde ve sokaklarda birikinti oluştu.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kanalizasyon suyunun taşması sonucu cadde ve sokaklarda birikinti oluştu. Çeşme Belediyesi ekiplerince arıza giderildikten sonra sokaklar dezenfekte edildi.

Alaçatı Mahallesi 12500 Sokak'ta akşam saatlerinde kanalizasyon taştı. Bölgeye yayılan kötü kokunun yanı sıra cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Bölgeye İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ve Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa süre içerisinde arızayı gideren ekipler, vidanjörler yardımıyla su tahliyesi yaptı. Onarım çalışmasının ardından, sokaklar temizlenerek dezenfekte edildi.

Öte yandan, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Oran sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Akşamüstü saatlerinde Alaçatı Mahallesi, 12500'üncü sokakta meydana gelen taşmaya İZSU ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından anında müdahale edildi. Arızanın giderilmesinin ardından tüm sokaklarımız dezenfekte edilerek temizlendi. Ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

 


Çeşme'de kanalizasyon taştı
Çeşme'de kanalizasyon taştı
Çeşme'de kanalizasyon taştı
Çeşme'de kanalizasyon taştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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