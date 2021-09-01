Çeşme'de kaçak içki operasyonu
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Çeşme'de kaçak içki operasyonu

Çeşme'de kaçak içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Çeşme ilçesinde, polis ekiplerince bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda kaçak olduğu değerlendirilen 48 şişe alkole el konuldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, polis ekiplerince bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda kaçak olduğu değerlendirilen 48 şişe alkole el konuldu.

Çeşme KOM Grup Amirliği ekipleri, 30 Ağustos Pazartesi günü, ilçe genelinde kaçak ve sahte içkilerin satışını önlemeye yönelik denetimler gerçekleştirdi. Alaçatı Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanına ekipler tarafından düzenlenen operasyon neticesinde; bandrolleri yırtık veya bandrolleri olmayan, kapakları açık 48 şişe çeşitli marka ve ebatlarda kaçak olduğu değerlendirilen alkollere el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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