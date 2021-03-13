Çeşme'de İstiklal Marşının 100. yıl kutlamasına uzaktan bağlantı ile yoğun katılım
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Çeşme'de İstiklal Marşının 100. yıl kutlamasına uzaktan bağlantı ile yoğun katılım

13.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:57
Çeşme'de İstiklal Marşının 100. yıl kutlamasına uzaktan bağlantı ile yoğun katılım

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, uzaktan bağlantı yolu ile yoğun bir katılımla kutlandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, uzaktan bağlantı yolu ile yoğun bir katılımla kutlandı.

Çeşme'de 12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlaması, pandemi önlemleri nedeniyle sınırlı katılımlı bir tören yerine, uzaktan bağlantı yoluyla bine yakın kişinin katılımıyla kutlandı.

Çeşme Kaymakamlığı Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda; Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, uzaktan bağlantı yoluyla, Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenciler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve oda başkanları ile birlikte kutlama programını gerçekleştirdi.

Müzik öğretmeni İmam Serin'in de sazı ile katıldığı kutlama programında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı tarafından ödülleri verildi. - İZMİR

Çeşme'de İstiklal Marşının 100. yıl kutlamasına uzaktan bağlantı ile yoğun katılım
Çeşme'de İstiklal Marşının 100. yıl kutlamasına uzaktan bağlantı ile yoğun katılım
Çeşme'de İstiklal Marşının 100. yıl kutlamasına uzaktan bağlantı ile yoğun katılım
Çeşme'de İstiklal Marşının 100. yıl kutlamasına uzaktan bağlantı ile yoğun katılım
Çeşme'de İstiklal Marşının 100. yıl kutlamasına uzaktan bağlantı ile yoğun katılım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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