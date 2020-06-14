Çeşme'de inek leşi kıyıya vurdu
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Çeşme'de inek leşi kıyıya vurdu

Çeşme Deliklikoy'da kıyıya inek leşi vurdu.

Çeşme'de inek leşi kıyıya vurdu
14.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:19

Çeşme Deliklikoy'da kıyıya inek leşi vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek ineği denizden çıkardı.

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Deliklikoy'da, kıyıya inek leşi vurdu. Durumu gören vatandaşlar belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekiplerin incelemesi üzerine, ineğin kulak küpesi ve numarasına bakılarak yurt dışından ithal edilen hayvanlardan olduğu belirlendi. Gemilerle yurt dışından getirtilen ve bir limanda indirilme esnasında gemiden düşme ihtimali üzerinde durulan inek, ekiplerce iş makinesi yardımıyla denizden çıkarılarak gömüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA

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