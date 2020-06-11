Çeşme'de ilk kez ekilen karabuğdayın yaygınlaştırılması hedefleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çeşme'de ilk kez ekilen karabuğdayın yaygınlaştırılması hedefleniyor

Çeşme'de ilk kez ekilen karabuğdayın yaygınlaştırılması hedefleniyor İzmir'de ilk kez Çeşme'de ekilen greçka (karabuğday) başarılı sonuç verirken, Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, yararları saymakla bitmeyen greçkayı Çeşme'de yaygınlaştırmayı...

11.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:12

Çeşme'de ilk kez ekilen karabuğdayın yaygınlaştırılması hedefleniyor

İZMİR - İzmir'de ilk kez Çeşme'de ekilen greçka (karabuğday) başarılı sonuç verirken, Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, yararları saymakla bitmeyen greçkayı Çeşme'de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Çeşme ilçesinde ekilen greçka (karabuğday) kentte başarılı sonuçlar verdi. Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci de, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen'in de teşvikleriyle, alternatif ürünler, katma değeri yüksek ürünler üzerinde durduklarını vurguladı. Keçeci, yararları saymakla bitmeyen greçkayı Çeşme'de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Keçeci, "Çeşme'yi, Türkiye'nin tıbbi ve aromatik ürünler merkezi yapmak istiyoruz. Bu kapsamda da, özellikle tıbbi ve aromatik yönü kuvvetli ürünleri ilçemize kazandırmak istiyoruz. Alternatif ürünlerde Çeşme olarak en önde temsil edilmek istiyoruz" diye konuştu.

"Protein oranı yüksek, gluten içermiyor"

Çeşme'de ilk kez uygulaması yapılan çok önemli bir bitkiyi tanıtmak istediklerini söyleyen Keçeci, "Bitkinin ismi greçka. Adı Karabuğday olarak Türkçe'ye çevrilmiş bir bitki. Karabuğday denmesine rağmen Tahılgiller grubundan değil; kuzukulağıgillerden. 90 günde hasada gelme özelliği var. Tohumu oldukça kuvvetli. Burada şubat ayında ekimini gerçekleştirdik. Protein oranı oldukça yüksek. Yüzde 11 gibi protein oranı var. Bu bitkinin en önemli özelliklerinden birisi, Çölyak hastaları için önemli olan gluten içermemesi. Bu nedenle oldukça tercih edilen bir ürün" diye açıkladı.

"Alternatif bir ürün olarak Çeşme'ye kazandırdık"

Bitkinin adaptasyonunun oldukça kuvvetli olduğunu belirten Keçeci, "Toprak yapısı çok da uygun olmayan bu vadide ekilen bitki, oldukça güzel gelişim sağlamış. Dolayısıyla alternatif ürün olarak Çeşme'mize kazandırmış olduk. Bu ürünü, ileri ki yıllarda daha geniş alanlarda geliştirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Greçkanın arıcılık için de çok yararlı bir ürün olduğunu ifade eden Keçeci, "Bitki, 90 günlük ömrünün, yaklaşık 45-50 gününü çiçekte geçiriyor. Dolayısıyla arıcılık faaliyeti yapan üreticilerimizin bu bitkiyle mutlaka tanışmasını temenni ediyoruz. Mutlaka arı kovanlarının etrafına veya yakınına greçkayı dikmelerini öneriyoruz" diye belirtti.

"Daha kapsamlı bir şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz"

Greçkanın çok amaçlı bir bitki olduğunu vurgulayan Keçeci, "Aynı zamanda Greçka, küçükbaş, büyükbaş hayvanlar ile tavuk besiciliğinde de kullanılıyor. Kuş yemi olarak da tercih edilebiliyor. Yeşil gübre olarak bile kullanılabiliyor. Toprağınızı ıslah etmek istediğinizde bu bitkiyi yeşil gübre olarak kullanıp, toprağı daha verimli hale getirebiliyorsunuz. Çeşme olarak greçkayı daha geniş alanlarda, daha kapsamlı bir şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz. Biz tohumları, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğünden temin ettik. İsteyen üreticilerimize bu tohumları vereceğiz. Bu ürün yılda iki defa da ekilebilir. Şubat ayı gibi birinci ekimi gerçekleştirdikten sonra eylül ayında da ikinci ekim yapılabilir. İlk kez 2019 yılında, İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Ahmet Keçeci'nin önerisiyle, ara ürün olarak, Karabuğday da denilen greçkanın ilk denemesini yaptık. Yaklaşık 300 metrekare gibi bir alana dikimini yaptık. Bizim burada arılarımız da var. Burada mayıs ayı sonu gibi doğadaki çiçek bitiyor. Bahar buraya erken geliyor, erken bitiyor. Greçka, arı için gerekli olan çiçek sorununu büyük ölçüde çözdü. Biz de faydalı gördüğümüz için geçtiğimiz yol tohumlarını aldık" şeklinde konuştu.

Çeşme'de ilk kez ekilen karabuğdayın yaygınlaştırılması hedefleniyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti Haber
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Türkiye'nin öncü kargo şirketinden heyecanlandıran hamle! Vatandaş patron olacak Haber
Türkiye'nin öncü kargo şirketinden heyecanlandıran hamle! Vatandaş patron olacak
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Haber
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir
Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi
Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ömer Çelik Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz İrem Derici Kenan Doğulu
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Bakan Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Çeşme'de ilk kez ekilen karabuğdayın yaygınlaştırılması hedefleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 14:13:40. #1.15#
title