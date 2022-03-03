Çeşme'de hurdacılara sıkı denetim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çeşme'de hurdacılara sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çeşme'de hurdacılara sıkı denetim

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 hafta içinde hurdacılara ait 30 aracı denetlerken, 5 kişi hakkında adli işlem, 10 kişi hakkında da idari işlem uyguladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 hafta içinde hurdacılara ait 30 aracı denetlerken, 5 kişi hakkında adli işlem, 10 kişi hakkında da idari işlem uyguladı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hurdacılara yönelik sıkı denetimler yaptı. Ekiplerin yaptığı uygulama kapsamında, son 1 hafta içerisinde hurdacılara ait 30 araçta denetimler yapıldı. Yapılan denetimde, açıktan hırsızlık iddiasıyla 5 kişi hakkında idari işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3 kişi ise serbest kaldı.

Ekipler, denetim sırasında 8 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 4 bin 648 lira idari para cezası uyguladı. 2 kişiye ise ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 348 lira idari para cezası kesildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tragger, Çeşme, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title