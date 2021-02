Çeşme'de hortumun izleri siliniyor

İZMİR'in Çeşme ilçesinde 16 kişinin yaralandığı hortumun yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışma yapılıyor.

İzmir'de perşembe günü saat 21.30 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak ve fırtına, kenti vurdu. Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu Çeşme ilçesinde ise hortum felaketi yaşandı. İlçenin turizm merkezi Alaçatı'ya 21.30 sıralarında gelen hortum, yarım saatte Alaçatı Port'ta büyük hasara yol açtı. Tekneler batarken, otomobillerde hasar oluştu. Bir inşaatın kule vinci, işçilerin kaldığı barakaların üzerine devrildi. Yaralanan 9'u işçi, 16 kişi, İzmir ve Çeşme'deki hastanelere kaldırılarak, tedavi edildi. Hortumun ardından zararın giderilmesi için çalışmalar devam ederken, bir yandan da hasar tespit çalışmaları sürüyor. Pandemi nedeniyle Çeşme'de kalan vatandaşlardan bir kısmı, yaşanan korkutucu olayın ardından eşyalarını toplayarak İzmir il merkezindeki evlerine döndüğü görüldü.

'ÜSTÜMDEN AYNI ANDA 15 UÇAK GEÇTİ SANDIM'Kümes hayvancılığıyla ilgilenen Sinan Çeken (53), korkutucu bir akşam yaşadığını belirterek, 15 uçağın aynı anda üstünden geçtiğini sandığını belirtip şunları söyledi: "Daha önce 1988-1989 yıllarında balıkçılık yaptığım dönemde denizde hortum olayı yaşadım, ama bu kadar kuvvetli değildi. 10-15 uçak üstümüzden aynı anda geçiyor sandım. Hortum bulunduğum yerin 500 metre arkasından geçti. Buradan da otoyol mevkiine yöneldi. Buradan da besicilik yapan arkadaşlarımızın alanına yöneldi. Hayvanlarına da zarar verdi. Tekbir getirmeye başladım. Bu kadar kuvvetli bir şey hayatımda hiç görmedim. Bu kadar kuvvetli olacağını da hiç tahmin etmedim. Olaydan sonra gidip baktık, hortumun geçtiği yerler berbat durumdaydı. Her yer yıkılmış ve dökülmüştü, insanlar can derdindeydi. Arkadaşımın güvercin kümesi vardı. Şu an o kümes kuşlarla beraber yok. Hepsi kayboldu. Çok korkutucuydu. Allah kimsenin başına vermesin. Benim bulunduğum noktadan hortum geçseydi bizi Alaçatı'nın ortasına götürürdü. Hayvanlarım da telef olurdu" dedi.Oğlunun oturduğu sitede hasarın büyük olduğunu söyleyen, haber i alır almaz Çeşme'ye geldiklerini belirten Ayşegül Sümerol (62), "Oğlumun iki evi var. Olayı duydum buraya İzmir'den geldim. Kendisi İstanbul'da. Burada teknesi, arabası haşat oldu. Bütün camlar, panjurlar kırılmış. Hortum evin içinden geçmiş. Felaket bir şey yaşadık. Bize gece haber verdiler. Hemen atladık geldik. O zamandan beri buradayız. Gelip bu durumları gördüğümde şok geçirdim. Titremeye başladım. Arabayı bahçenin içine düşmüş bir şekilde gördüm. Kendimi bıraktım, o an çok zor toparlandım. Korkunç bir manzarayla karşılaştık. 11 yaşında bir torunum var, o burada yoktu. Evde temizlik başladı. Bütün kırılan camlar dün gece naylonla kaplandı. Bugün camlar takılıp, panjurlar takılacak. En önemlisi çatıların yapılması. Yağmur ve kar olacak deniyor. En büyük korkumuz bir de içerisinin tüm bunların üstüne su basması" dedi."BOMBA ATILMIŞ GİBİYDİ"

O gece çok büyük bir korku ve panik yaşadıklarını dile getiren Nurşen Arda (50) ise, "Daha önce hiç böyle bir olay yaşanmadı. Birkaç saniye içinde olan oldu. Kapıyı açtım, arabanın düştüğünü gördüm. Her yer dumandı ve çok karanlıktı. Her taraf karanlık, kırılmış dökülmüştü. Evler de aynı şekilde her yer perişandı. Çok korktum. Bomba düşmüş gibiydi. Böyle bir şey olamaz. Bombayı atmışsın da her yer darmadağın olmuştu. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı