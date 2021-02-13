Çeşme'de hortumun ardından hasar oluşan evlerde çalışmalar sürüyor
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Çeşme'de hortumun ardından hasar oluşan evlerde çalışmalar sürüyor

13.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:32

İzmir'in Çeşme ilçesinde Perşembe akşam saatlerinde meydana gelen hortumdan etkilenen evlerde tadilat çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Perşembe akşam saatlerinde meydana gelen hortumdan etkilenen evlerde tadilat çalışmaları devam ediyor. Hortumun en çok etkilediği bölgelerden Alaçatı Mahallesi'ndeki villaların çatılarında işçilerin mesaisi sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. İşçilerin çatılarda kırılan kiremitleri yenilediği görülürken, etrafa savrulan enkazları da topluyor.

Çeşme'de hortumun ardından hasar oluşan evlerde çalışmalar sürüyor
Çeşme'de hortumun ardından hasar oluşan evlerde çalışmalar sürüyor
Çeşme'de hortumun ardından hasar oluşan evlerde çalışmalar sürüyor
Çeşme'de hortumun ardından hasar oluşan evlerde çalışmalar sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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