Çeşme'de hortumun ardından hasar oluşan evlerde çalışmalar sürüyor

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İzmir'in Çeşme ilçesinde Perşembe akşam saatlerinde meydana gelen hortumdan etkilenen evlerde tadilat çalışmaları devam ediyor. Hortumun en çok etkilediği bölgelerden Alaçatı Mahallesi'ndeki villaların çatılarında işçilerin mesaisi sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. İşçilerin çatılarda kırılan kiremitleri yenilediği görülürken, etrafa savrulan enkazları da topluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü