ÇEŞME'DEKİ HORTUMUN ARDINDAN HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi'nde etkili olan ve 20 evin çatısına zarar veren hortumun ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yapılan ilk belirlemelere göre hortum nedeniyle çatılardan kopan kiremit parçalarının konutların dış cephesine saplanarak hasar oluşturduğu tespit edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi'nde dün sabah 09.30 sırasında meydana gelen hortum nedeniyle bahçe çitleri yıkıldı, 20 evin çatısı zarar gördü. Mahallenin sahil kesiminde bulunan Sağlıkçılar Sitesi, İştur 90 Sitesi, Ovakent Sitesi ve Yuvamkent Sitesi'nde etkili olan hortum nedeniyle maddi hasar oluştu. Çatılardan kopan kiremit parçalarının konutların dış cephesine saplandığı görüldü. Bugün bölgeye intikal eden Sigortacılık, Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) görevlileri hasar tespit çalışmalarını başlattı. Hortum sonrası hasar tespitinde bulunan Niyazi Mert Selçuk, Bölgede yaşayan vatandaşların açtığı hasar tespit dosyaları için bölgeye intikal ettik. Meydana gelen fırtınayla birlikte çatı örtüsü ve kaplamaların etrafa yayıldığını, uçan kiremit parçalarının dış cephelere saplandığını tespit ettik. Sadece çatı hasarı değil, hortumun etkisiyle dış cephelerde de hasar oluşmuş. Vatandaşların büyük çoğunluğu şu anda şehir dışında olduğu için evlerin içindeki hasarı göremiyoruz. Yazlık konutlar olmasından dolayı vatandaşlar burada yoklar. Bu yüzden tekrar hasar tespit çalışması yapılacak. Yağışla birlikte konutların da su almasından dolayı hasarlı olma ihtimali yüksek dedi.