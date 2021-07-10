Çeşme'de hafta sonu yoğunluğu
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Çeşme'de hafta sonu yoğunluğu

Çeşme'de hafta sonu yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru Naneci - Haberler | Güncel

İZMİR'in turizm cenneti ilçesi Çeşme'de hafta sonu yoğunluk oluştu.

İZMİR'in turizm cenneti ilçesi Çeşme'de hafta sonu yoğunluk oluştu. Sıcaktan bunalan turistler ve tatilciler, plajları doldurdu.

Kısıtlamaların sona ermesi ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatilciler ve turistler Çeşme'de yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık bin 200 metre uzunluğuna sahip Ilıca Plajı sıcaktan bunalanların adresi oldu. İzmir ve çevre illerden çok sayıda kişi hafta sonunu fırsat bilip Ilıca Plajı'na akın etti. Vatandaşlar sosyal mesafe için düzenlenen localarda vakit geçirdi. Geçen sene yaz aylarında pandemi nedeniyle sessizliğe hakim olan Çeşme eski günlerine geri döndü.

Vatandaşlar, tatil yapmayı özlediklerini ifade etti. Tatil yaparken sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ettiklerini belirten Ömer Çallı, "Yeniden normal günlere gelmeyi çok özledik. Arkadaşlarımızı ziyarete geldik. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Kalabalık ortamlarda maske takmayı ihmal etmedik" ifadelerini kullandı.Tuğçe Raif ise, "Çok keyifliyiz sonunda tatile başlayabildik. Günümüzü değerlendirmeye çalışıyoruz, güneşi, denizi, kumu, sıcaklığı çok özlemişiz" dedi.'GENELLİKLE AÇIK HAVADA OLMAYI TERCİH EDİYORUZ'İstanbul'dan tatil için Çeşme'ye geldiklerini dile getiren Akın Taş da, "Hava çok güzel, pandemiden sonra ilk tatilimiz. İlk durağımız burası oldu. Temkinli olmamız gerekiyor. Gittiğimiz yerlerde masamız dışında her yerde maskemizi takıyoruz. Genellikle açık havada olmayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde Çeşme'de tatil yapmanın hayalini kurduğunu dile getiren Haydar Tekin ise "İstanbul'dan geliyoruz. İstanbul sıkıcıydı. Pandemide insanlar yoruldu, sıkıldı. Biz de kendimizi buraya attık. Kısıtlamadan sonra arkadaşlarımızla tatile gelmek bizi çok mutlu etti. Çeşme'de tatil yapma hayalimiz vardı" dedi.


Çeşme'de hafta sonu yoğunluğu
Çeşme'de hafta sonu yoğunluğu
Çeşme'de hafta sonu yoğunluğu
Çeşme'de hafta sonu yoğunluğu
Çeşme'de hafta sonu yoğunluğu
Çeşme'de hafta sonu yoğunluğu
Çeşme'de hafta sonu yoğunluğu
Çeşme'de hafta sonu yoğunluğu
Çeşme'de hafta sonu yoğunluğu
Çeşme'de hafta sonu yoğunluğu
Çeşme'de hafta sonu yoğunluğu
Çeşme'de hafta sonu yoğunluğu
Çeşme'de hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru Naneci

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Çeşme'de hafta sonu yoğunluğu - Haberler
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