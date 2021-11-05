Çeşme'de hafta sonu bisiklet yarışı heyecanı yaşanacak

ÇEŞME, İZMİR (AA) - Bisiklette İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenecek "Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2021"e 21 ülkeden 1500 amatör ve profesyonel bisikletçi katılacak.

Çeşme Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda yarın "Veloturk Fun Ride" etkinliği gerçekleştirilecek. Yarıştan elde edilen kayıt gelirlerinin Veloturk'ün "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine aktarılacağı organizasyonda yarın ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edilecek.

Yarış heyecanının 7 Kasım Pazar günü yaşanacağı etkinlikte aralarında 46 yabancı sporcunun da yer aldığı katılımcılar, 110 kilometrelik "Carraro Parkuru" ve 63 kilometrelik "Toyota Hybrid Parkuru" olmak üzere iki farklı yarışta mücadele edecek.

Toyota Hybrid Parkuru'ndaki yarışta paralimpik sporcular da yer alacak.

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