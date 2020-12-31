Çeşme'de güneşi gören sahillere akın etti
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Çeşme'de güneşi gören sahillere akın etti

31.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:51
Çeşme'de güneşi gören sahillere akın etti

İZMİR'in Çeşme ilçesinde yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilenler soluğu sahilde alıp, manzara eşliğinde anın tadını çıkardı.

Ülke genelinde yeni yıl akşamı başlayacak ve 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Çeşme'de sahiller doldu. Güneşli havada kimileri yürüyüş yaparken, kimileri de sahilde portatif sandalyelerinde ve banklarda oturdu. Bazı vatandaşlar ise balık tutarak vakit geçirdi. Termometrelerin 27 dereceyi gösterdiği ilçede, yazı aratmayacak manzaralar ortaya çıktı.


Çeşme'de güneşi gören sahillere akın etti
Çeşme'de güneşi gören sahillere akın etti
Çeşme'de güneşi gören sahillere akın etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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