Çeşme'de gece kulübü önündeki cinayette gözaltı sayısı 6'ya çıktı (3)

4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDIİzmir'in Çeşme ilçesindeki bir gece kulubünde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Alpay Kalyon'un (33) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan işletmeci C.Ü., işletme müdürü M.A., otel mesul müdürü O.S. ve şüphelileri araçla olay yerinden kaçırdığı öne sürülen O.G.