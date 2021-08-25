Çeşme'de gece kulübü önündeki cinayette gözaltı sayısı 6'ya çıktı (3)
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Çeşme'de gece kulübü önündeki cinayette gözaltı sayısı 6'ya çıktı (3)

Çeşme'de gece kulübü önündeki cinayette gözaltı sayısı 6'ya çıktı (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDIİzmir'in Çeşme ilçesindeki bir gece kulubünde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Alpay Kalyon'un (33) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan işletmeci C.Ü., işletme müdürü M.A., otel mesul müdürü O.S. ve şüphelileri araçla olay yerinden kaçırdığı öne sürülen O.G.

4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir gece kulubünde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Alpay Kalyon'un (33) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan işletmeci C.Ü., işletme müdürü M.A., otel mesul müdürü O.S. ve şüphelileri araçla olay yerinden kaçırdığı öne sürülen O.G., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR,  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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