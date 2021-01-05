Çeşme'de evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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Çeşme'de evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

05.01.2021 18:05 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:08
Çeşme'de evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çiftlik Mahallesi'nde bulunan 4 evden hırsızlık yaptığı belirlenen K.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin Ilıca Mahallesi'nde hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.

Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üst aramasında, çalıntı olduğu değerlendirilen 60 santimetre uzunluğundaki altın zincirin de aralarında olduğu elmas, inci, altın ve gümüş takılar ile 2 bin 288 lira bulundu.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasına takılmış

Öte yandan zanlının bir eve giriş anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde zanlının önce kapıyı yokladığı sonra bahçe duvarına tırmanıp evin ön kısmına girdiği görülüyor.

Şüpheli, kadraja girmemek için evin önündeki güvenlik kamerasının yönünü değiştiriyor. Eve girip hırsızlık yaptığı anlaşılan zanlı daha sonra yine duvardan atlayıp kaçıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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