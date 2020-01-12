Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan ve 8'i çocuk 11 kişinin öldüğü tekne karaya çıkarıldı(4)
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan ve batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşılan fiber tekne, karaya çıkarıldı.
12.01.2020 00:58 | Son Güncelleme: 12.01.2020 01:00
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan ve batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşılan fiber tekne, karaya çıkarıldı.
Dün akşam saatlerinde batan tekne, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu karaya çıkarıldı. Teknede, göçmenlerin eşyalarının olduğu görüldü.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizde yapılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi.
Kaynak: AA